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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن موعد رحيل العاصفة دانيال من مصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل ومستجدات حالة الطقس مع وصول العاصفة دانيال.

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وقال “القياتي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "العاصفة دانيال فرغت قوتها في الأراضي الليبية وبمجرد دخولها الأراضي المصرية تحولت إلى منخفض جوي معتاد".

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن "المنخفض الجوي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتسبب في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ونشاط الرياح بدأ في السلوم ومطروح والإسكندرية وبدأ في الوصول إلى القاهرة الكبرى ".

وتابع "نشهد أمطارا في مطروح والسلوم، وخلال الساعات المقبلة سوف تمتد الامطار إلى مناطق من الإسكندرية وتكون الامطار خفيفة".

وأكمل حديثه، قائلاً "بداية من غدا الثلاثاء يتحرك المنخفض الجوي اتجاه الشرق وتصل الأمطار إلى محافظات الوجه البحري، وهناك فرص لسقوط امطار خفيفة على القاهرة الكبرى"، منوها بأنه "بداية من الخميس المقبل ستغادر العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

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