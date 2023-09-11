المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تفوق المنتخب الأوليمبي فى التجربة الروسية ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1 اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر احمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة ..

وكانت أول ودية له بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1 لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب و التى حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار .

غياب ثلاث لاعبين عن ودية المنتخب الأوليمبي وروسيا

التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم : الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس .

شهد المباراة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مقبولا فى ظل التنظيم الجيد من جانب منطقة السويس لكرة القدم برئاسة المستشار محسن خروشه ، والمجهودات المكثفة من شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بالجبلاية .