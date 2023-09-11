غرامة 20 ألف جنيه.. رابطة الأندية المحترفة تفرض عقوبات صارمة في الدوري

فرضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقوبات صارمة ضد الأندية المخالفة للوائح ببطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إلزام كل نادٍ بتسليم تشكيل فريقه قبل مباريات الدوري المصري بـ 75 دقيقة.

واتخذت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، أنه في حالة التأخير فى مباريات الدوري الممتاز يتم تغريم الفريق 20 ألف جنيه.

موعد بداية ونهاية الدوري

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة موعد بداية الدوري الجديد ونهايته.

وقال أحمد دياب على هامش قرعة الدوري الممتاز: بداية الدوري الجديد ستكون يوم ١٨ سبتمبر الجاري على ان ينتهي يوم ٣٠ يوليو القادم.

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز التي أقيمت بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وتقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل يوم ١٨ سبتمبر الجاري .

القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.