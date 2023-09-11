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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس شركة للاستثمار الصناعي: نستهدف أن نكون أكبر مورد للجوجوبا في العالم

صدى البلد

كشف نبيل الموجي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، سير العمل داخل المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

الذهب الأخضر|الجوجوبا تغزو مزارع الوادي الجديد ..تنتج وقود الطائرات وتساهم في تعزيز الاقتصاد المصري

محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد الجوجوبا بأحد مشروعات الاستثمار الزراعي بمركز باريس

 

وقال نبيل الموجي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نتعامل مع مزارع زراعية مصرية للحصول على بذور الجوجوبا".

 

وأضاف نبيل الموجي:" نستهدف المساعدة في زيادة مساحات الرقعة الزراعية في مصر وزيادة حجم الصادرات المصرية ".

 

وتابع نبيل الموجي:" نستهدف أن نكون أكبر مورد للجوجوبا ومنتجاتها في العالم خلال عامين ".

 

وأكمل نبيل الموجي:" بذور الجوجوبا تدخل على جهاز للتعقيم في المصنع قبل عصرها للحصول على زيت الجوجوبا".

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