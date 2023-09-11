نائب رئيس شركة للاستثمار الصناعي: نستهدف أن نكون أكبر مورد للجوجوبا في العالم

كشف نبيل الموجي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، سير العمل داخل المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال نبيل الموجي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نتعامل مع مزارع زراعية مصرية للحصول على بذور الجوجوبا".

وأضاف نبيل الموجي:" نستهدف المساعدة في زيادة مساحات الرقعة الزراعية في مصر وزيادة حجم الصادرات المصرية ".

وتابع نبيل الموجي:" نستهدف أن نكون أكبر مورد للجوجوبا ومنتجاتها في العالم خلال عامين ".

وأكمل نبيل الموجي:" بذور الجوجوبا تدخل على جهاز للتعقيم في المصنع قبل عصرها للحصول على زيت الجوجوبا".