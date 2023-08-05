الذهب الأخضر|الجوجوبا تغزو مزارع الوادي الجديد ..تنتج وقود الطائرات وتساهم في تعزيز الاقتصاد المصري

الذهب الأخضر يطلق على نبات الجوجوبا، وتعد واحدًا من أكثر المحاصيل ملاءمة للظروف البيئية والمناخية بمحافظة الوادي الجديد، فضلًا عن قدرتها على التكيُّف مع النظام البيئى الصحراوى، والظروف المناخية القاسية بشكل عام.

ويعود سبب تسمية نبات الجوجوبا بالذهب الأخضر إلى العوائد الاقتصادية المتحققة من زراعته؛ فزيت الجوجوبا له استخدامات عديدة، إذ يُستخدم حاليًا كوقود للطائرات، كما يُستخدم فى مجال الطب والصيدلة باعتباره مضادًا لأنواع عديدة من الالتهابات والبكتيريا، فضلًا عن استخدامه فى مجال المبيدات الطبيعية؛ حيث يُعتبر أحد أبرز البدائل المستخدمة للمبيدات الكيميائية.

وبلغ عدد الشتلات التى تم إنتاجها فى المشروع حوالى 6 ملايين شتلة فى العام، شملت انتخاب أمهات مزروعة بالبذرة، وإنشاء مزرعة لهذه الأمهات الحاملة لهذه الصفات الجيدة للمحافظة عليها وإكثارها، وزراعة الشتلات الناتجة من هذه الأمهات فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية للتعرف على مدى تحملها وقدرتها الإنتاجية خاصة تحت ظروف. الصحارى المصرية المختلفة، وانتخاب أخر لمثل هذه الأمهات المنتخبة لانتخاب الأمهات التى تفوقت فى الإنتاجية وأثبتت قدرتها على التحمل لمختلف الظروف المصرية خاصة فى المناطق الصحراوية من حرارة ورطوبة وبرودة وملوحة تربة وجفاف.

وكان محافظ الوادي الجديد قد اكد فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقد بمناسبة موسم الحصاد لعرض نتائج بعض الدراسات التى أجريت على المشروع دعم المحافظة الكامل للمشروعات الجادة وخاصة فى مجال الاستثمار الزراعى والتوسع فى الزراعات غير التقليدية وذات العائد الاقتصادى المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذج للمطور الزراعى الفريد وبيت خبرة فى مجال توطين زراعة وإنتاج الذهب الأخضر (الجوجوبا).

و أوضح المحافظ أن المحافظة تسير بخطى جادة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادى وتيسير إجراءات الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، كما استعرض أبرز محاور التنمية فى مجالات البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع فى جذب الاستثمارات الجادة.

وأكد ، أن الحكومة تستهدف التوسُّع فى زراعته لتعزيز تحركاتها فى مجال الاقتصاد الأخضر؛ حيث وافق المجلس التنفيذى بالمحافظة على إنشاء مشروع وادى الجوجوبا بمركز باريس لزراعة 15 ألف فدان بزراعات الجوجوبا وذلك ضمن خطة المحافظة لاستحداث زراعات تصديرية غير تقليدية توفر العملة الصعبة، وذلك لأن الجوجوبا نبات صحراوى بامتياز، وزراعته تضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية، والحصول على أعلى عائد، علاوة على انخفاض تكاليف زراعته، وتمتُّعه بحصانة كبيرة ضد جميع الأمراض التى تصيب المحاصيل الأخرى، وتتم زراعته فى جميع أنواع الأراضى التى لا تصلح لأى محصول آخر، بما فيها الأراضى منخفضة الخصوبة.

ومن جانبه قال المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع بباريس أنه جرى إنشاء أكبر مشتل لإنتاج شتلات الجوجوبا من إكثار العقل الخضرية من أمهات تم اختيارها وانتخابها عالية الإنتاجية ذات صفات خضرية جيدة من حيث الارتفاع وعرض الشجرة وعدد الأفرع الرئيسية والفرعية وعدد سلاميات النمو الخضرى والعقد وطول السلاميات وعدد الازهار بها ووجود عناقيد زهرية وعدد الازهار بها فى العنقود الزهرى. وأيضا الصفات المحصولية من حيث عدد ثمار الشجيرة وحجم الثمرة ووزنها ونسبة الزيت بها.

وأكد رئيس الشركة أن مخلفات عصر الزيوت يمكن الاستفادة منها فى إنتاج الاعلاف والكسب المستخدم فى عدد من الصناعات منها الصناعات الطبية والأعلاف وإنتاج البروتين عالى الجودة كبديل لبروتين فول الصويا، بالإضافة إلى باقى منتجات النبات التى يمكن أن يكون لها استخدامات عديدة من قشور البذور وأوراق النبات وعدد كبير من الصناعات التكميلية التى تستفيد من كل مكون فى هذا النبات عالى القيمة الاقتصادية.

يذكر ان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قد شهد موسم حصاد الذهب الأخضر وهو محصول الجوجوبا للعام الثانى على التوالى ضمن جهود المحافظة فى قطاع الاستثمار الزراعى على طريق بغداد الأقصر بمركز باريس، والمقامة على مساحة 7500 فدان، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذيه ووفود من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلى عدد من المنظمات العربية والدولية والمراكز البحثية فى مجال الزراعة.