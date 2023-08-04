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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة سبتمبر المقبل

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد وأعضاء الشركه

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المُنفذة بنطاق المحافظة.


وأكد المحافظ أنه تم الإتفاق على الانتهاء من استلام الشركة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة منتصف شهر سبتمبر القادم، وتوفير مقر إداري ومركز لخدمة العملاء بالمركز؛ لتيسير أداء الخدمة للمواطنين. كما تناول اللقاء تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبوطرطور في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

 

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كما وجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات نقل تبعية العاملين للشركة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودفع معدلات التنفيذ للأعمال المتبقية بمشروعات توصيل مياه الشرب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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