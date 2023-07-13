محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد الجوجوبا بأحد مشروعات الاستثمار الزراعي بمركز باريس

الذهب الأخضر..

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، حصاد محصول الجوجوبا للعام الثاني على التوالي بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق بغداد /الأقصر بمركز باريس، والمقامة على مساحة ٧٥٠٠ فدان، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة و وفود من المستثمرين المصريين و العرب والأجانب وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية و المراكز البحثية في مجال الزراعة.

وأكد المحافظ في كلمته - خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة لعرض نتائج بعض الدراسات التي أجريت على المشروع - دعم المحافظة الكامل للمشروعات الجادة وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي والتوسع في الزراعات غير التقليدية وذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذج للمطور الزراعي الفريد وبيت خبرة في مجال توطين زراعة وإنتاج الذهب الأخضر (الجوجوبا).

كما أوضح الزملوط أن المحافظة تسير بخطى جادة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، كما استعرض أبرز محاور التنمية في مجالات البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و التوسع في جذب الاستثمارات الجادة.