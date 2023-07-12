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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : إدراج المعهد الفني الصحي بتنسيق العام الدراسي المقبل

المعهد الفني الصحي
المعهد الفني الصحي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار وزير الصحة والسكان بإدراج المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة ضمن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وبدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

َوأوضح الزملوط أن القرار تضم إنشاء ٣ شُعب علمية بالمعهد وهي (المختبرات الطبية - الحاسب الآلي - المعاونون الصحيون) وذلك وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من الكوادر الفنية الصحية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.
معربًا عن خالص تقديره لجهود الوزارة في دعم مشروع إنشاء المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع المحافظة؛ لخدمة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

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