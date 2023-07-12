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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة في القطاعات الزراعية المختلفة.

واستقبلت المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد ومركز البحوث الزراعية طلابا من الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الزراعة لأداء التدريب الصيفي بالمحطة ويستمر التدريب حتى 22 يوليو الجارى، وذلك في إطار التعاون بين كليه الزراعة والبحوث الزراعية.

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وقال «كساب» إن فعاليات التدريب انطلقت في الادارة الزراعية بمركزى باريس والداخلة، وشملت دور الإدارة في تنمية المجتمع المحلي، ودور الإدارة بتشجيع المزارعين في التوسع الأفقي وزراعة أصناف جديدة، وأهم التحديات التي تقف عائقا أمام التوسع الزراعي، وأهمية النخيل في مصر وأهم العمليات الزراعية الخاصة بخدمة النخيل

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