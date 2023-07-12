محافظ الوادي الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير الأعمال بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، والأستاذ بهاء شوقي مديرعام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

حيثُ تفقّد أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وتابع آخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية.

كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.