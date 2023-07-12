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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه الأستاذ جهادمتولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا على سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعي مجلس إدارة صندوق "الخدمة" و"الإسكان"

كما وجّه بإقامة عدد ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.

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