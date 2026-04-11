الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

في تصريح أثار جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، أعلن قائد عسكري أوغندي استعداد بلاده لإرسال ما يصل إلى 100 ألف جندي للمشاركة في حماية إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة من دولة أفريقية بعيدة جغرافيًا عن الصراع في الشرق الأوسط، وتصنف ضمن الدول ذات القدرات العسكرية المحدودة نسبيًا.

وصدرت التصريحات عن قيادات عسكرية في أوغندا، التي أكدت عبر منصات التواصل استعداد قواتها لدعم إسرائيل عسكريًا في حال طلب ذلك، في سياق التصعيد الإقليمي المتزايد بين تل أبيب وطهران.

هذا الإعلان، رغم طابعه التصعيدي، أثار تساؤلات واسعة حول مدى واقعيته، خاصة في ظل الفجوة بين حجم القوات المُعلن عنها والقدرات الفعلية للجيش الأوغندي.

ما حقيقة قدرات الجيش الأوغندي؟

وفقًا لبيانات مؤشر “جلوبال فاير باور” لعام 2026، تحتل أوغندا مرتبة متأخرة نسبيًا بين جيوش العالم، حيث جاءت في حدود المراكز المتوسطة إلى المتأخرة عالميًا ضمن 145 دولة، مع قدرات عسكرية تتركز أساسًا في القوات البرية. 

ويقدر عدد أفراد الجيش الأوغندي بنحو:

  • 45 ألف جندي في الخدمة الفعلية
  • مع غياب فعلي لقوات احتياط كبيرة
  • وقدرات محدودة في سلاحي الجو والبحرية

كما تشير تقديرات أخرى إلى أن إجمالي القوة العسكرية، بما يشمل الاحتياط والقوات شبه العسكرية، لا يقترب حتى من الرقم الذي تم تداوله (100 ألف جندي)، ما يثير شكوكًا حول إمكانية تنفيذ مثل هذا التعهد على أرض الواقع.

فجوة بين التصريحات والواقع

يرى محللون أن الحديث عن إرسال 100 ألف جندي يعكس موقفًا سياسيًا أكثر منه خطة عسكرية فعلية، خاصة أن أوغندا لا تمتلك بنية لوجستية أو قدرات نقل عسكري تسمح بنشر هذا العدد خارج القارة الأفريقية بسهولة.

كما أن الجيش الأوغندي يركز في عقيدته القتالية على مكافحة التمرد الداخلي، والمشاركة في بعثات حفظ السلام في أفريقيا، والعمليات الإقليمية في دول مثل الصومال وجنوب السودان. وهو ما يجعل فكرة الانخراط في صراع مباشر في الشرق الأوسط أمرًا معقدًا وغير تقليدي.

العلاقات بين أوغندا وإسرائيل ليست جديدة، إذ شهدت تعاونًا عسكريًا وأمنيًا في مجالات التدريب والتسليح خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تكون:

  • رسالة دعم سياسي لإسرائيل
  • محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية
  • أو حتى وسيلة للفت الانتباه الدولي

ردود فعل وتشكيك دولي

أثارت هذه التصريحات موجة من التشكيك في الأوساط السياسية والعسكرية، حيث اعتبرها البعض “مبالغًا فيها” أو “غير قابلة للتنفيذ”، خاصة في ظل محدودية الموارد العسكرية الأوغندية.

كما حذر خبراء من أن مثل هذه التصريحات قد تُسهم في توسيع دائرة التوتر، حتى لو لم تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض.

في المحصلة، تبدو تصريحات أوغندا أقرب إلى موقف رمزي وتصعيدي منها إلى خطة عسكرية واقعية، لكنها في الوقت نفسه تعكس اتساع رقعة التفاعلات الدولية مع الصراع في الشرق الأوسط، ودخول أطراف غير تقليدية على خط الأزمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

انتشال جثة شاب غريق بأسيوط

انتشال جثة شاب غريق بأسيوط

تصادم

ارتفاع عدد وفيات حادث سير على طريق شبرا بنها الحر لـ 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين

انهيار سقف في المنوفية

انهيار جزء من سقف مجمع مواقف السادات على سيارتين ميكروباص دون إصابات

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد