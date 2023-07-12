محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعي مجلس إدارة صندوق "الخدمة" و"الإسكان"

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعي مجلس إدارة صندوق الخدمة وصندوق الإسكان، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

حيثُ تم عرض الموقف المالي لموازنة الصناديق، وتم اتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:

▪️تكليف مديرية الإسكان بالبدء في رفع كفاءة ٢٠٠ منزل كمرحلة أولى ضمن مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور.

▪️قيام المراكز بتوريد جميع الإيرادات لصالح صندوق الخدمة بالمحافظة على أن يتم الصرف على مشروعات المراكز من صندوق المحافظة.

▪️وضع خطة لتحصيل مستحقات الصناديق مع تخصيص نسبة كمكافأة للمحصلين وتكريم الأكثر تحصيلًا بالمدن والقرى.

▪️عرض تقارير عن المحلات غير المرخصة والتي انتهت لها مهلة السماح، مع حصر المتقدمين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن الترخيص أو المحلات التي تم تغيير نشاطها.

▪️الإعداد لعرض الحساب الختامي لصناديق الخدمة بالمراكز عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.