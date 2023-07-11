عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الوادي الجديد.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الثلاثاء، على طريق الداخلة – الفرافرة  بمحافظة الوادى الجديد.


ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد على سيد، 28 سنة ومقيم الفرافرة، محمد رمضان محمد، 38 سنة، ومقيم الفرافرة، محمد عمرو محمد، 25 سنة، ومقيم مركز الفرافرة، وجمعيهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة.

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

 

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق حركة المرور لطبيعتها بالطريق.

 

إدارة شرطة النجدة استصلاح الاراضى استصلاح الأراض الفرافرة بالوادي الجديد انقلاب سيارة ملاكى سيارة ملاك سيارات الإسعاف طريق الداخلة الفرافرة مجلس إدارة صندوق مستشفي الداخله مستشفى الداخلة العام محافظة الوادى الجديد مدير أمن الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

محافظ الوادى الجديد: غلق محور تنيدة منفلوط لحين استكمال المرافق الخدمية على الطريق

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

وزير المالية: حققنا إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ