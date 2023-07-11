الوادي الجديد.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الداخلة الفرافرة

أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، اليوم الثلاثاء، على طريق الداخلة – الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.



ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد على سيد، 28 سنة ومقيم الفرافرة، محمد رمضان محمد، 38 سنة، ومقيم الفرافرة، محمد عمرو محمد، 25 سنة، ومقيم مركز الفرافرة، وجمعيهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق حركة المرور لطبيعتها بالطريق.