بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

أثار مقطع فيديو للأمير وليام، ولي عهد بريطانيا أثناء تسجيل بودكاست بصحبة قرينه الأميرة كيت ميدلتون حالة من الجدل، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد.

ظهر الأمير ويليام، 41 عاما، وكيت ميدلتون، 41 عاما، معا في أحدث حلقة من برنامج مايك تيندال، والذي يأتي بعنوان: “ The Good, The Bad and The Rugby”.

جاء الموقف الذي أثار جدلا خلال استضافة مايك تيندال الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، والأمير وليام بصحبة قرينته كيت ميدلتون إضافة إلى لاعب الرجبي السابق، جيمس هاسكل ومقدم البرامج التلفزيونية، أليكس باين.

الأمير وليام

بدأ الموقف الذي أثار الجدل، بينما يسأل مقدم البودكاست كيت ميدلتون عن “التنافسية في حياتها ومع زوجها” لتكون إجابتها إنها ليست بقدر كبير.

في هذا الأثناء يرسل الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا “غمزة سريعة بعينه” مازحا مع زوجته كيت ميدلتون مما أثار جدلا في التعليقات.

وانقسمت التعليقات حول “غمزة الأمير وليام لكيت ميدلتون” بين من رآه تصرفا طريفا منه ومن رآه تصرفا قد يثير غضب أفراد العائلة المالكة.

كيت ميدلتون

يذكر أن مايك تيندال سأل الأمير وليام وزوجته أثناء حول عما إذا كان أطفالهم الثلاثة، الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، 8 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام، تظهر عليهم علامات القدرة التنافسية.

الأميرة آن

وهنا تدخلت الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، معلقة: "قليلا".

من جانبها، كشفت كيت ميدلتون: "لديهم مزاجات مختلفة جدا لأنهم ما زالوا صغارا، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ينمو التنافس عندهم ويتطور".