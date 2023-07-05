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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

ولي عرش بريطانيا
ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية هامة

فاجىء الأمير ويليام، ولي عرش بريطانيا وقرينته كيت ميدلتون، أميرة ويلز حضور حفل الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس هئية الخدمة الصحية البريطانية NHS بوضع اللمسات الأخيرة على كعكة الاحتفال. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية، مساعدة  ويليام وكيت ، وكلاهما 41 عاما، في تزيين الكعك في مستشفى سانت توماس كما انضمت لهما الإعلامية البريطانية  أليس فيفرونيا في نهاية العرض. 

ويليام وكيت ميدلتون 

ومن أجل الاحتفال، ارتدت الأميرة كيت فستانا أزرق من أليساندرا ريتش بقيمة 1515 جنيها إسترلينيا علما بأنها ارتدته سابقا في بطولة ويمبلدون مع زوج من الأقراط المتدلية.

حضر الحفل أشخاص يمثلون الإنجازات الرائعة التي حققتها هئية الخدمات الصحية على مدار الـ 75 عاما الماضية، ومن بينهم أنيرا توماس، أول طفل ولد في NHS بالإضافة إلى رواد الأبحاث الطبية ومن كانوا على خط المواجهة في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد_19).

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