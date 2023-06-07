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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتخطى النصف مليون.. سعر خرافي لفستان كيت ميدلتون اللامع

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام مؤخرا في فرح الأمير حسين أبن عبد الله بإطلالة انيقة وجذابة، وغالبا ما تلهم إطلالتها كل العالم.

 

سعر إطلالة أميرة ويلز كيت ميدلتون 

 

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل باللون الكمشسيري اللامع وبأكمام طويلة ويتوسطه حزام باللون الفضي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها,

 

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وكان فستان كيت ميدلتون من مجموعة أزياء Jenny Packham، ووصل سعر فستان كيت ميدلتون 17,500 ريال سعودي اي ما يعادل 540743.01 جنيه مصري.

 

 

وقامت كيت ميدلتون بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

 

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الفضي وتاج بنفس اللون أيضا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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