بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

شاركت النجمة نانسي عجرم، صورة جديدة مع متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.

سعر إطلالة نانسي عجرم

واختارت نانسي عجرم الظهور بفستان من الحرير متوسط الطول بلونين بالأبيض والأسود بأكمام طويلة وبتصميم مميز وبفتحة من منطقة الصدر.

وكان فستان نانسي عجرم من تصميم دار Elisabetta Freanchi، ووصل سعره إلى 577 دولار، أي ما يعادل 2,164 ريال سعودي، وهو ما يعادل 17798.70 جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

نانسي عجرم

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من المكياج، وقد أختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأبيض والماسكرا، والآي لاينر بألوان ترابية تتناسب مع إطلالتها.

فستان نانسي عجرم

وأختارت نانسي عجرم الفستان مع إطلالتها قرطين ناعمين باللون الفضي، مع بعض الخواتم، التي تناسبت مع إطلالتها.