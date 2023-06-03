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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

أصالة نصري
أصالة نصري

شاركت النجمة أصالة صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة أصالة نصري 

 

ظهرت أصالة بفستان طويل من الستان باللون اللبني وبعض اللمسات البسيطة من الورود باللون الذهبي، وبأكمام طويلة وواسعة، وبتصميم واسع من الأسفل، وبتوسطها حزام ناعم من الورد باللون الذهبي .

 

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وتركت اصالة شعرها منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي إنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير

 

أصالة نصري

 

واختارت أصالة مكياجا جذابا وساحرا، أعتمدت فيه على اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والكحل باللون الأسود والماسكرا، والآي شادوا بألوان ترابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

 

أصالة نصري

 

فيما أختارت أصالة إرتداء إكسسورات ناعمة، فقامت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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