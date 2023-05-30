يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

سعر فستان مريم أوزرلي

وظهرت مريم أوزرلي بفستان طويل بتصميم الأوف شولدرز باللون اللبني وبقصة مميزة من منطقة الأكتاف والصدر.

فستان مريم أوزرلي من مجموعة أزياء oscardelarenta، ووصل سعر فستانها 7865 دولار أمريكي أي ما يعادل 29,479,10 ريال سعودي، وهو ما يعادل 243010.41 بالجنية المصري

مريم أوزرلي





ورفعت مريم أوزرلي خصلات شعرها تلى الوراء بعمله كحكة مع ترك بعض الخصلات منلة على وجهها بتسريحة أنسيابية وناعمة على كتفها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

مريم اوزرلي

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج بألوان ترابية ناعمة، والتي أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

مريم أوزرلي

وتزينت مريم أوزرلي بقرطين ناعمين وكولية وخاتم تناسبوا مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.