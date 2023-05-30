عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر فستان مريم أوزرلي 

 

وظهرت مريم أوزرلي بفستان طويل بتصميم الأوف شولدرز باللون اللبني وبقصة مميزة من منطقة الأكتاف والصدر.

 

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

 

فستان مريم أوزرلي من مجموعة أزياء oscardelarenta، ووصل سعر فستانها 7865 دولار أمريكي أي ما يعادل 29,479,10 ريال سعودي، وهو ما يعادل 243010.41 بالجنية المصري

 

مريم أوزرلي


 

ورفعت مريم أوزرلي خصلات شعرها تلى الوراء بعمله كحكة مع ترك بعض الخصلات منلة على وجهها بتسريحة أنسيابية وناعمة على كتفها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

مريم اوزرلي

 

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج بألوان ترابية ناعمة، والتي أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

 

مريم أوزرلي

 

وتزينت مريم أوزرلي بقرطين ناعمين وكولية وخاتم تناسبوا مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

 

مريم أوزرلي
مريم مريم اوزرلي فستان مريم أوزرلي سعر فستان مريم أوزرلي إطلالات مريم اوزرلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

حلويات شرقية.. طريقة عمل جلاش بالقشطة في أقل من ساعة

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

تجنبي الأمراض الخطيرة.. مقدار النشاط البدني المبذول يوميا

مغذية وصحية.. طريقة عمل شوربة الجمبري في أقل من 45 دقيقة

نشرة المرأة والصحة| مطعم يقدم كائن غريب من القشريات البحرية للزبائن.. جمال شعبان يوضح ما تفعله السجائر بالقلب.. بدائل طبيعية لـ السكر الأبيض

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بحادث سقوط سيارة في مصرف بالطريق الزراعي بالبحيرة

بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج حدودها

الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم سوبر .. تفاصيل

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

«لها الحق».. تعليق مفاجئ من بريطانيا بشأن الهجوم الأوكراني على موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ100 جنيه فقط| مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد بنهائي إفريقيا

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ