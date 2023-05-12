بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أثارت نانسي عجرم جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد تداول البعض سعر خاتمها الذي ارتدته مؤخرا .

ارتدت نانسي عجرم مجوهرات يومية من تيفاني، واختارت أقراط Tiffany Hardwear Link Earing المرصع بماسات قصيرة، ويصل سعره إلى 15 ألف دولار، أي ما يعادل 463 ألف جنيه مصري، وفقا موقع بيعه، وخاتم Tiffany Knot Ring ومرصع أيضا بماسات، ويصل سعره إلى 6 آلاف و100 دولار، أي ما يعادل 190 ألف جنيه، وخاتم Tiffany T Wire ويصل سعره إلى 2400 دولار، أي ما يعادل 74 ألف جنيه مصري.

وكان آخر أعمال نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "بدي حدا حبو"، وتعاونت فيه مع المخرج سمير سرياني، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.