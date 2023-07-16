تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

تداولت تقارير إعلامية بريطانية ما يفيد بمطالبة الأمير وليام، ولي العهد البريطاني والده الملك تشارلز، ملك بريطانيا بدفع إيجار منزله؛ مما تسبب في انزعاج الملك وغضبه.

أصّرالأمير وليام على أن يدفع له والده الملك تشارلز إيجار منزل يملكه في ويلز خلال العطلة علما بإن الملك هو من اشتري العقار عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار.

تفاصيل

وفقا لما ذكره موقعي “ميل أون صنداي” و “ياهو” جُدد العقار بعد ان اشتراه الملك على يد كل من المهندس المعماري كريج هاميلتون وآراء الملكة كاميلا وشقيقتها المصممة الداخلية أنابيل إليوت.

وحصل الأمير ويليام على ملكية منزل "Llwynywermod" الواقع في حديقة بريكون بيكونز الوطنية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 سنة، العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الملك تشارلز ظل يمكث لمدة أسبوع أو أسبوعين كل صيف داخل أرجاء المنزل حتي قرر أمير ويلز تأجيره كمنزل لقضاء العطلات برغم الأموال الطائلة التي تملكها العائلة المالكة البريطانية والعقارات المترامية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

شكل المنزل

يحتوي المنزل على 3 غرف نوم وغرفة طعام تتسع لما يصل إلى 16 ضيفا وحظيرة كبيرة بالإضافة إلى سجاد مخصص مستوحى من تصميم البطانيات الويلزية من القرن الثامن عشر.

وتزهر حدائق المنزل بالورود وزهر العسل والياسمين، بالإضافة إلى 6 من أشجار القيقب التي استُخدمت في حفل زفاف ويليام وزوجته كيت ميدلتون عام 2011، والتي أعيد زرعها في حديقة الكوخ.

يتوقع أن يكون المنزل الخلاب، المبني على 192 فدانا، متاحا للإيجار بعد سبتمبر، ليصبح إضافة إلى القائمة الرائعة للعقارات الملكية التي يتم تسويقها للإيجار في أماكن أخرى قريبة.

تعليقات مصادر

أوضح مصدر مجهول لوسائل إعلام بريطانية أن "الملك كان مستاءً جدا من الأمر حيث يعني هذاأنه يمكنه البقاء في المنزل، لكنه سيدفع إيجارا للدوق، فيما سيتم تأجيره بقية الوقت".

وأضاف المصدر: "وافق الملك على دفع تكاليف الصيانة المتعلقة بالحديقة، لأنه لا يريد أن يرى كل الأعمال الجيدة في الأرض تذهب سدى".



