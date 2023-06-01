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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وليام وكيت وقرينة بايدن..تعرف على أبرز الحضور لحفل زفاف ولي عهد الأردن

وليام وكيت
وليام وكيت

جذب حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد الأردن والأميرة رجوة خالد آل سيف، أنظار وسائل الإعلام المختلفة حول العالم بسبب أناقة التجهيزات وكثرة الحضور وأهميتهم من مختلف دول العالم.

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واستقبل الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، اليوم الزعماء العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم قبل عقد قران نجله في قصر زهران بالأردن.

 

وكان من أبرز الحضور، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمير وليام ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت ميدلتون، والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 الحضور العرب


ويحضر من الدول العربية باسم دولهم للتهنئة بزفاف ولي عهد الأردن عدد من المسؤولين وممثليهم وهم:
- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.
- ملك ماليزيا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.
- حرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وابنتها آية السيسي.
- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.
- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة سمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد.
- نجل ولي العهد البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
- رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.
- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
 

ومن غير العرب حضر عدد من ملوك وأمراء الدول الغربية والشرقية، وهم بحسب قناة الملكة الرسمية في الأردن:
- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.
- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.
- المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.
- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.
- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.
- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.
- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.
- الرئيس الرواندي بول كاغامي.
- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.
- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

ولي عهد الأردن رجوة الأمير الحسين

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