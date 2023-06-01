بالزغاريد.. لحظة تبادل الخواتم بين الأمير الحسين وزوجته رجوة |فيديو

انطلقت الزغاريد لحظة تبادل الخواتم بين ولي عهد الاردن الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته رجوة خالد آل سيف، في حفل يشهده العالم العربي اجمع.

كما اصطف العروسين أمام البهو الملكي لتلقي التهاني واستقبال الضيوف الذين أتوا من جميع أنحاء الاردن لحضور حفل الزفاف.

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.