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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. منح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بحفل قران ولي العهد

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف

أفادت CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أنه عند عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف أحد أنباء الممكلة العربية السعودية، ستمنح الآنسة رجوة لقب أميرة بإرادة ملكية، وسيصدر القرار اليوم الخميس.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مضارب آل هاشم المدعوين إلى مأدبة العشاء التي تقام للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف.

وبحسب هلا الأخبار الأردنية؛ فقد رحب العاهل الأردني  بالمدعوين في مضارب الهاشميين بيت كل الأردنيين العامرة بوجودهم أهلا وعشيرة، مضيفا : اليوم بنفرح بالحسين ابني وابنكم، وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا.

وتابع:  “قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفا: “واليوم كلي فخر فيه بعزيمته وطموحه الكبير لبلده ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه ويبدأ بمرحلة جديدة في حياته.

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