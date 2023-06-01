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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحدث اليوم| صرف معاشات يونيو.. وحفل زفاف ولي العهد الأردني

صرف المعاشات
صرف المعاشات

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى المصرية، أهم الأخبار المحلية التي ستحدث اليوم، وكان أهمها أنه بدءا من اليوم الخميس 1 يونيو، سيتم بدء صرف معاشات شهر يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير جميع الإجراءات لتذليل أي معاوقات تواجه أصحاب المعاشات المستفيدين.

وأوضح التقرير أن اليوم بدأ التسجيل إلكترونيا للراغبين في التقديم بمرحلة رياض الأطفال “كي جي 1”، وحتى الجمعة 30 يونيو 2023، تسهيلا على أولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم برياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023.

فيما تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوى السيف. 

وستتم متابعة مسار موكب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وسيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمان حيث يعقد حفل القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال الضيوف من الدول الصديقة والشقيقة، ومنهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة.

الأردنية الهاشمية الأخبار المحلية الرسمية للغات المعاشات فروع بنك ناصر الاجتماعى

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