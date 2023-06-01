درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم الخميس 1 يونيو 2023

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى ؛ توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت أن اليوم سيسود طقس شديد الحرارة على مناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل الشماليه الغربية وجنوب سيناء وسيكون الجو معتدل على كافة الانحاء ليلا؛ بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على أغلب انحاء الجمهوريه؛ بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية في بعض المناطق على الوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية والصحراء وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفه على القاهرة الكبرى وبعض المناطق بسيناء السويس .

القاهرة العظمى 40 الصغرى 27

الاسكندرية العظمى 37 الصغرى 25

السلوم العظمى 32 الصغرى 23

بورسعيد العظمى 33 الصغرى 24

العاصمه الادارية العظمى 40 الصغرى 27

العلمين الجديدة العظمى 36 الصغرى 25

دمياط العظمى 34 الصغرى 24

الاسماعيلية العظمى 40 الصغرى 27

السويس العظمى 38 الصغرى 26

سانت كاترين العظمى 30 الصغرى 16

المنصورة العظمى 34 الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 40 الصغرى 28

العريش العظمى 34 الصغرى 25

رفح العظمى 26 الصغرى 17

طابا العظمى 35 الصغرى 24

الغردقة العظمى 38 الصغرى 27

الفيوم العظمى 40 الصغرى 27

الوادي الجديد العظمى 42 الصغرى 29

سوهاج العظمى 41 الصغرى 26

الاقصر العظمى 42 الصغرى 27

بني سويف العظمى 40 الصغرى 27

اسيوط العظمى 40 الصغرى 27

قنا العظمى 42 الصغرى 27

أسوان العظمى 43 الصغرى 29

شلاتين العظمى 36 الصغرى 26

حلايب العظمى 31 الصغرى 28