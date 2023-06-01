عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم الخميس 1 يونيو 2023

درجات الحرارة وحالة
درجات الحرارة وحالة الطقس

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى ؛ توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت أن اليوم  سيسود طقس شديد الحرارة على مناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل الشماليه الغربية وجنوب سيناء وسيكون الجو معتدل على كافة الانحاء ليلا؛ بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على أغلب انحاء الجمهوريه؛ بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية في بعض المناطق على الوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية والصحراء  وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفه على القاهرة الكبرى وبعض المناطق بسيناء السويس .

القاهرة العظمى 40 الصغرى 27
الاسكندرية العظمى  37 الصغرى  25
السلوم  العظمى 32     الصغرى 23
بورسعيد العظمى 33    الصغرى 24
العاصمه الادارية العظمى 40 الصغرى 27

العلمين الجديدة  العظمى 36  الصغرى 25 

دمياط  العظمى   34    الصغرى 24 
الاسماعيلية  العظمى 40 الصغرى 27

السويس العظمى 38  الصغرى 26 

سانت كاترين العظمى 30  الصغرى 16

المنصورة العظمى 34  الصغرى 22

 

شرم الشيخ العظمى 40 الصغرى 28

العريش العظمى 34 الصغرى  25

رفح العظمى 26 الصغرى 17

طابا العظمى 35   الصغرى 24

 

الغردقة العظمى 38  الصغرى 27

الفيوم العظمى 40  الصغرى 27

الوادي الجديد العظمى  42 الصغرى 29

سوهاج العظمى 41 الصغرى  26

الاقصر العظمى 42 الصغرى 27

بني سويف العظمى 40 الصغرى 27

اسيوط العظمى 40 الصغرى 27

قنا   العظمى 42 الصغرى 27

أسوان  العظمى 43 الصغرى 29

شلاتين  العظمى 36 الصغرى 26

حلايب العظمى  31 الصغرى 28

العاصمة الادارية السواحل الشمالية و الإسماعيلية الاسكندري أرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

موعد صيام الايام البيض من شهر ذي القعدة

إعطاء الذكاء الاصطناعي حواس بشرية.. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك

غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.. تعرف على الطرق البديلة

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. الرابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ