عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| ولي العهد الأردني يشارك في رقصات شامية قبل حفل زفافه

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

قدم عدد من الفنانين الأردنيين عملًا مشتركًا خلال حفل مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، المقام احتفالًا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأظهر فيديو، الرقص الأردني التقليدي لعدد من الفرق الموسيقية، حيش شارك ولي العهد الدحية في حفل العشاء.

وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل، إضافة إلى عروض موسيقية شعبية لفرق الراجف، والرمثا، والعقبة (سمسمية)، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس. كما شاركت فرقة القوات المسلحة الأردنية في الحفل.

وتضمن الحفل تأدية فني السامر والدحية بوصفهما تراثا أردنيا متبع في سهرات الأعراس.

وفي وقت سابق، أهدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأمير الحسين سيفًا هاشميًا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ أبرزت صورا من حمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاقه في القوات المسلحة بمنزل الأمير فيصل.

الأردن مضارب بني هاشم العشاء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الامير الحسين بن عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

ترشيحاتنا

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ