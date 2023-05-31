شاهد| ولي العهد الأردني يشارك في رقصات شامية قبل حفل زفافه

قدم عدد من الفنانين الأردنيين عملًا مشتركًا خلال حفل مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، المقام احتفالًا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأظهر فيديو، الرقص الأردني التقليدي لعدد من الفرق الموسيقية، حيش شارك ولي العهد الدحية في حفل العشاء.

وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل، إضافة إلى عروض موسيقية شعبية لفرق الراجف، والرمثا، والعقبة (سمسمية)، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس. كما شاركت فرقة القوات المسلحة الأردنية في الحفل.

وتضمن الحفل تأدية فني السامر والدحية بوصفهما تراثا أردنيا متبع في سهرات الأعراس.

وفي وقت سابق، أهدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأمير الحسين سيفًا هاشميًا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ أبرزت صورا من حمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاقه في القوات المسلحة بمنزل الأمير فيصل.