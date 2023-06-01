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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كتب الكتاب بالزي العسكري..ولي عهد الأردن يخطف أنظار السوشيال ميديا.. شاهد

ولي عهد الاردن
ولي عهد الاردن

يترقب العالم العربي منذ ايام موعد عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران العامر الذي بدأ اليوم الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الأردن على جميع منصات التليفزيون الرسمي الرقميّة

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لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

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بفستان أبيض طويل.. وصول رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن


 ويحضر الزفاف أهم وأبرز القادة والشخصيات السياسية وسط فرح الشعب الاردني وتزين الشوارع والميادين بالبهجة والسرور.

ووصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

 

وبزي عسكري يجلس الأمير بجوار زوجته في لحظة مميزة أثناء عقد قرانهما وامضاء الزوجين في سجل كتب الكتاب ليصبحا معا الى الابد.

 

ويتسم الحفل بالاستعدادات المميزة والحضور القوى من القادة العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم 

الأمير الأردن رجوة

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