كتب الكتاب بالزي العسكري..ولي عهد الأردن يخطف أنظار السوشيال ميديا.. شاهد

يترقب العالم العربي منذ ايام موعد عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران العامر الذي بدأ اليوم الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الأردن على جميع منصات التليفزيون الرسمي الرقميّة



ويحضر الزفاف أهم وأبرز القادة والشخصيات السياسية وسط فرح الشعب الاردني وتزين الشوارع والميادين بالبهجة والسرور.

ووصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

وبزي عسكري يجلس الأمير بجوار زوجته في لحظة مميزة أثناء عقد قرانهما وامضاء الزوجين في سجل كتب الكتاب ليصبحا معا الى الابد.

ويتسم الحفل بالاستعدادات المميزة والحضور القوى من القادة العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم