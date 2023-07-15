انكماش اقتصاد بريطانيا بأقل من التوقعات في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو أيار مع تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، ولكنه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.



وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1% في مايو أيار على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3%.



وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو أيار باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو، ولكن المكتب قال إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.



لكن توجد مؤشرات على تأثر الإنتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.

شبّه وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، التضخم المرتفع بـ "المرساة" التي تمنع الاقتصاد من التقدم والنمو وذلك بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد في مايو بـ 0.1%.

وقال هانت إن إجازة البنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز قد أثرت على نمو الاقتصاد في مايو، وإن التضخم المرتفع يعمل كـ "مرساة" تسحب الاقتصاد وتمنعه من النمو.

وأضاف هانت "أفضل طريقة لتحقيق النمو مرة أخرى وتيسير الضغط على العائلات هو خفض التضخم بأسرع ما يمكن.. خطتنا ستنجح ، لكن يجب أن نلتزم بها ".