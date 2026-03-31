الذهب يحافظ على مكاسبه بعد تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم

حافظ الذهب على مكاسبه لليوم الثاني، بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى الطويل تبدو تحت السيطرة، حتى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ الذهب نحو 4510 دولارات للأونصة في التعاملات المبكرة، بعد أن أضاف 0.4% في الجلسة السابقة.

وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط قد زاد من الضغوط التضخمية وعزز رهانات رفع أسعار الفائدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن سياسة البنك المركزي "في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار والترقب".

وقد دخل مشترون عند الانخفاض إلى سوق الذهب في الأيام الأخيرة، إذ يستفيد المستثمرون من تراجع الأسعار منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.

التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعد أن هدد البيت الأبيض بتصعيد الهجمات على إيران، بما في ذلك استهداف بنى تحتية مدنية حيوية.

كما أقرت طهران تشريعاً لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وتضغط على جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، للاستعداد لحملة جديدة ضد سفن الشحن في البحر الأحمر، ما يشير إلى أن الحرب بعيدة عن الانحسار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4515 دولاراً للأونصة حتى الساعة 6:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وأنهى مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري الجلسة السابقة على ارتفاع بنسبة 0.3%. كما صعدت الفضة بنسبة 0.2% إلى 70.21 دولار، وارتفع البلاديوم بشكل طفيف، بينما استقر البلاتين من دون تغيير.