20 صورة ترصد انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من موجة الأمطار

أعلنت الإدارات التعليمية ، انتظام الدراسة في المدارس اليوم وكذلك انتظام امتحانات شهر مارس في المدارس قبل ساعات من موجة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

وقامت عزة هريدي، مدير عام إدارة كرداسة التعليمية، بمتابعة سير العملية التعليمية والامتحانية ، من خلال زيارة تفقدية لعدد من المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك في إطار حرصها على التأكد من سير العملية التعليمية بأعلى مستوى من الكفاءة.

وشملت جولة مدير إدارة كرداسة التعليمية، عددًا من المدارس التي تمثل حجر الزاوية في تطوير التعليم في المنطقة، مثل: مدرسة أبورواش الابتدائية ، ومدرسة الطليعة الابتدائية ، ومدرسة الفتح الابتدائية

وأثناء المتابعة، اطمأنت مدير إدارة كرداسة التعليمية ، على سير امتحانات مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، حيث تم التأكد من أن الورقة الامتحانية كانت في مستوى الطالب المتوسط، وتضمنّت أسئلة واضحة وملائمة لقدرات الطلاب.

كما تابعت مدير إدارة كرداسة التعليمية التقييمات الخاصة بالصف الأول الابتدائي، حيث تم التأكد من تفعيل سجل 26 قرائية الذي يسهم في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ، بما يضمن تطورهم الأكاديمي من بداية مشوارهم الدراسي.

وفي مدرسة أبو رواش الابتدائية، استمعت عزة هريدي إلى شرح المعلمة في فصل 2/1 بمادة الرياضيات ، وأعربت مدير إدارة كرداسة التعليمية ، عن رضاها التام عن مستوى التلاميذ ومدى تجاوبهم مع المادة التعليمية.

و أكدت عزة هريدي مدير إدارة كرداسة التعليمية على الالتزام بمواعيد التقييمات في الموعد المحدد لها، كما شددت على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المدارس، حيث دعت إلى غلق الأنوار بعد انتهاء اليوم الدراسي واستخدام الإضاءة الضرورية فقط، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستترتب عليها مسؤوليات قانونية.

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سوف يتاح إجراء امتحان البرمجة للطلاب الذين لم يحصلوا على نسبة 60 % من درجة النجاح بالدرجة المخصصة للمنصة ، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات : جنوب سيناء - الشرقية - دمياط - اسوان - بنى سويف -المنيا - قنا - بورسعيد - سوهاج - كفر الشيخ.