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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكسر البروتوكول البريطاني.. والملك تشارلز يخرج عن شعوره| شاهد

بايدن والملك تشارلز
بايدن والملك تشارلز

 

كسر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكثر من بروتوكولا ملكيا خلال زيارته إلى المملكة المتحدة ولقائه الملك تشارلز الثالث.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي وهو يتحدث مع أحد الحراس بالحرس الملكي البريطاني مما دفع الملك تشارلز الثالث إلى التدخل ومحاولة إسكاته إلا أنه بدا وكأنه يتجاهله.

وقام الملك تشارلز بتوبيخ الحارس قبل أن يستكمل سيره مع الرئيس الأمريكي، حسبما أفادت وسائل إعلام أجنبية.

وقد أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، امس الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي، انتهك البروتوكول الملكي مرتين خلال لقاء مع الملك تشارلز الثالث.

وقالت الصحيفة البريطانية: ”انتهك بايدن البروتوكول الملكي اليوم بالسير بخطوتين قبل الملك خلال لقائهما في قلعة وندسور".

 

وأضافت: "قبل ذلك، ربت الرئيس الأمريكي، الملك تشارلز الثالث على ظهره، على الرغم من أنه وفقا للقواعد لا ينبغي للمرء أن يلمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة".

ومع ذلك ، يؤكد مصدر قصر باكنجهام أن الملك تشارلز كان "مرتاحا تماما ولم ينزعج نهائيا" من لمس بايدن لظهره. يقول المصدر: "يا له من رمز رائع للدفء والمودة بين كل من الأفراد ودولهم".


وحسب "ديلي ميل”، قال خبير الآداب، ويليام هانسون، أنه من المفترض أن يكون القادة بجانب بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث. وبرر هانسون، هذا الخطأ بالقول إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ربما كان مرتاحا بشكل مفرط أو لم يستمع إلى التنبيهات.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور، وذلك بعد لقاء الأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، هبط بايدن في قلعة وندسور للقاء الملك تشارلز لأول مرة منذ تتويج الأخير.

وبعد التحية الحارة من الملك تشارلز، استمع بايدن إلى النشيد الوطني الأمريكي قبل تفقد حرس الشرف.

الرئيس الأمريكي بايدن الملك تشارلز

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