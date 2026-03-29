الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

8 ملايين متظاهر يخرجون إلى الشوارع ضد ترامب.. ماذا يحدث في أمريكا؟

احتجاجات أمريكا
إسراء عبدالمطلب

شهدت الولايات المتحدة وعدة مدن حول العالم مظاهرات حاشدة يوم السبت، تحت شعار "لا ملوك"، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وقد نظم المنظمون أكثر من 3200 فعالية في مدن أمريكية مختلفة، مع فعاليات أخرى في لندن وروما، في محاولة لإيصال رسالة قوية ضد ما يعتبرونه تجاوزات إدارية وسياسات استبدادية للرئيس.

وحسب وكالة أنباء رويترز، الأحد 29 مارس 2026، وصل عدد المتاظهرين في الشوارع إلى حوالي 8 ملايين أمريكي محتج ضد ترامب.

خلفية الاحتجاجات

انطلقت احتجاجات "لا ملوك" لأول مرة في يونيو 2025، ضمن تحركات شعبية للتعبير عن رفض سياسات ترامب التي يراها البعض سلطوية، وتراجع الحريات الديمقراطية. 

شهدت النسخة السابقة في أكتوبر 2025 مشاركة نحو 7 ملايين متظاهر، وكانت الأكبر في تاريخ الاحتجاجات الأمريكية الحديثة.

تأتي مظاهرات هذا العام مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب على إيران، وتشديد إجراءات الهجرة، وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وأكد المنظمون أن الاحتجاجات تهدف إلى مراقبة إدارة الهجرة والجمارك، ودعم المجتمعات المهاجرة، وتسجيل الناخبين، والدفاع عن الحقوق المدنية.

تفاصيل الاحتجاجات

وشهدت نيويورك مسيرة كبيرة انطلقت من ميدان كولومبوس قرب فندق ترامب الدولي، بمشاركة نخبة من المشاهير، من بينهم الممثل روبرت دي نيرو. 

وفي مينيابوليس، حضر عشرات الآلاف احتجاجًا على تدخل قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، ومن المتوقع أن يلقي السيناتور بيرني ساندرز والمغني بروس سبرينغستين كلمات خلال الفعالية.

وأكد الحاكم تيم والز على شجاعة سكان مينيسوتا رغم الطقس البارد، وأشاد بتعبيرهم عن آرائهم بحرية.

كما شهدت مدن أمريكية أخرى مثل بوسطن ونيو أورلينز مشاركة واسعة، وعبّر المحتجون عن رفضهم للحرب على إيران وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، خاصة أسعار الوقود.

مظاهرات عالمية

لم تقتصر الاحتجاجات على الولايات المتحدة، بل شهدت لندن وروما فعاليات مماثلة، حيث امتلأت الشوارع بالمتظاهرين الرافضين لسياسات ترامب الخارجية والداخلية. 

واعتبرت بعض الجهات الرسمية هذه التحركات تجمعات سياسية مشبوهة، بينما وصفها المشاركون بأنها تعبير سلمي عن رفض الاستبداد والحروب غير القانونية.

رسالة المنظمين

كتب المنظمون على موقعهم الرسمي: “سيكون يوم 28 مارس أكبر احتجاج في تاريخ الولايات المتحدة. ابحثوا عن فعالية ”لا ملوك" المحلية لتوضيح رفض أمريكا لوحشية النظام في الداخل والخارج". 

وأكدوا أن الهدف من الاحتجاجات هو تعزيز المشاركة المدنية وبناء القوة المحلية لمواجهة أي توجهات سلطوية مستقبلية.

تستمر احتجاجات "لا ملوك" في توسيع نطاقها محليًا وعالميًا، مع تأكيد المشاركين على الالتزام بالسلمية، رغم الأجواء السياسية الساخنة. 

وتعكس هذه التحركات حجم الاستياء الشعبي من سياسات ترامب، وحرص المجتمع الأمريكي على الحفاظ على الديمقراطية ورفض أي محاولة لتحويل الرئيس إلى "ملك" أو سلطة مطلقة.

وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون

