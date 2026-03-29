رئيس وزراء باكستان يطالب المواطنين بدعم إجراءات توفير الوقود
مصدر بالزمالك: لم يحدث أي تفاوض مع أحمد قندوسي
تقلبات حادة في أسواق الفضة خلال الأسبوع الماضي
ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟
مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود
وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تُسند إليها | فيديو
الكرملين: روسيا لم تحسم قرارها بشأن مجلس السلام في غزة
قرر الابتعاد.. شوبير يكشف موقف الخطيب من التطورات الأخيرة في الأهلي
"ملاحة الأردن": 4000 دولار رسوم الشحن للحاوية بعد إغلاق مضيق هرمز.. وموانئ البحر الأحمر بدائل رئيسية
أبو الغيط: أي عربي يعتز بعروبته لا يمكنه قبول الاعتداءات الإيرانية تحت أي ذريعة
الكونغو الديمقراطية تعلن حالة تأهب بسبب خطر تلوث إشعاعي في مواقع التعدين
 كشفت نقابة ملاحة الأردن عن اضطرابات واسعة في حركة النقل البحري بالشرق الأوسط، مع فرض رسوم إضافية تصل إلى 4000 دولار للحاوية، في ظل التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام عدد كبير من السفن.

وأوضحت النقابة - في تقرير حول الفترة من 1 إلى 28 مارس الجاري - أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعًا حادًا، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال النصف الأول من مارس 92 سفينة فقط مقارنة بـ1404 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في حركة النقل البحري.

وأشارت إلى أن كبرى شركات الشحن العالمية فرضت رسوم مخاطر حرب على الشحنات المتجهة إلى دول الخليج والعراق، تراوحت بين 1500 و4000 دولار للحاوية، بالإضافة إلى رسوم وقود طارئة ورسوم تحويل مسار تصل إلى 800 دولار للحاوية.

كما أعلنت عدة شركات شحن تعليق الحجوزات إلى عدد من مواني الخليج، مع تحويل مسارات السفن إلى مواني بديلة على البحر الأحمر خاصة ميناء السويس في مصر، والعقبة في الأردن وميناء جدة الإسلامي في السعودية.

وأوضحت النقابة - في تقريرها - أن جميع المواني المصرية تعمل بشكل طبيعي، مع استمرار تشغيل المجال الجوي وعودة عدد من الرحلات الجوية إلى دول الخليج.

وأكدت أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي، حيث استقبل 182 سفينة خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس، مع وجود 12 سفينة راسية حاليًا و5 سفن في منطقة الانتظار، و9 سفن متوقعة خلال يومين.

ويرجح خبراء النقل البحري أن تؤدي تحويل مسارات السفن إلى مواني البحر الأحمر إلى زيادة الضغط على المواني المصرية خاصة قناة السويس، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع الطلب على خدمات النقل والتخزين، وزيادة العائدات المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها ويوجه بإنشاء منافذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة

ابراهيم البشاري

إبراهيم البشاري: الرئيس السيسي يقود دبلوماسية مصرية حكيمة لترسيخ السلام بالمنطقة

متابعة الامتحانات

رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد