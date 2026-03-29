الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام طلاب الجامعة في أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موضحًا أن الامتحانات بدأت اليوم السبت الموافق 28 مارس وتستمر حتى 9 أبريل القادم، مع التشديد على التزام الطلاب بكافة ضوابط الامتحانات.

كما شدد على ضرورة إعلان الطلاب بالعقوبات المشددة لحالات الغش والشغب أثناء الامتحانات، والتي قد تصل إلى الفصل لمدة عامين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط داخل اللجان.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان كلية التجارة، حيث كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عزمي، عميد الكلية، والدكتور محمد أبو العلا، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وجاء تقرير الامتحانات بكلية التجارة ليؤكد انطلاق امتحانات الميدتيرم للبرامج الجديدة اليوم السبت الموافق 28 مارس، على أن تنتهي في 9 أبريل، بينما تبدأ امتحانات شعبة اللغة العربية غدًا الأحد 29 مارس وتستمر حتى نفس الموعد، وقد أُجريت الامتحانات بنظام ورقي داخل مبنى البرامج الجديدة.

وتوزعت الامتحانات على ثلاث فترات، حيث شهدت الفترة الأولى امتحان برنامج FMI المستوى الرابع بعدد 48 طالبًا وطالبة، وفي التوقيت نفسه أدى طلاب الفرقة الأولى ببرنامج FMI وBIS امتحان مادة الحاسب الآلي بإجمالي 193 طالبًا وطالبة. وفي الفترة الثانية، من الساعة 11 إلى 12، أدى طلاب برنامج FMI المستوى الثاني امتحاني الإحصاء وأساسيات التكويد، إلى جانب طلاب برنامج BIS بالفرقتين الثانية والثالثة الذين أدوا امتحان المحاسبة المتوسطة.

أما الفترة الثالثة، فقد أدى طلاب برنامج FMI المستوى الثالث، وعددهم 50 طالبًا، امتحان مادة Financial Analysis، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة برنامج CH امتحان مادة Financial Marketing، وبلغ إجمالي عدد الطلاب في هذه الفترة 180 طالبًا وطالبة.

وعلى هامش متابعته، أجرى الدكتور محمد عبد النعيم جولة تفقدية لمطعم المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس، في إطار حرص الجامعة على راحة أبنائها، حيث شملت الزيارة متابعة جودة الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين.

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم مرافق المطعم المختلفة، واطلع على آليات إعداد وتقديم الوجبات، وتأكد من تطبيق معايير النظافة والسلامة الغذائية، كما ناقش سبل تحسين جودة الوجبات وتنوعها بما يلبي احتياجات الطلاب الغذائية.

كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية وصحية مناسبة داخل المدينة الجامعية.

وفي ختام الزيارة، وجه الشكر للعاملين بالمطعم على جهودهم المستمرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية للحفاظ على سلامة الطلاب وراحتهم.

