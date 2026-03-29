قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بابا الفاتيكان: الرب يرفض صلوات قادة الحروب وأيديهم ملطخة بالدماء

البابا لاون
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر رفضه القاطع للحروب، مشددًا على أنه لا يمكن استخدام الله لتبرير النزاعات، قائلًا إن الرب يرفض صلوات قادة الحروب الذين أيديهم ملطخة بالدماء، وذلك في إطار الاحتفال بـ الأسبوع المقدس.

وأشار موقع Vatican News إلى أن تصريحات البابا جاءت خلال أول احتفال بالأسبوع المقدس منذ توليه منصبه، حيث وجّه رسالة قوية تدعو إلى السلام ونبذ العنف، في ظل تصاعد التوترات والصراعات في مناطق مختلفة من العالم.

نشر ثقافة السلام

وأكد البابا أن استغلال الدين لتبرير الحروب أو العنف يتعارض مع القيم الحقيقية للإيمان، مشددًا على أن الدين يجب أن يكون عاملًا للسلام والوحدة، وليس أداة للصراع والانقسام.

ودعا بابا الفاتيكان جميع المؤمنين إلى المشاركة في الصلاة من أجل السلام والوئام في الشرق الأوسط، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالأسبوع المقدس، باعتباره مناسبة روحية مهمة تجمع المسيحيين في هذه الفترة المحورية من السنة.

كما شدد البابا على أهمية التضامن مع المهاجرين واللاجئين الذين عانوا من ويلات الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المسيحيين مدعوون إلى الصلاة والعمل من أجل تعزيز العدالة والسلام.

وأعرب عن حزنه تجاه المعاناة الإنسانية التي يعيشها كثيرون بسبب الحروب والاضطرابات، داعيًا إلى فتح القلوب والاستماع إلى صرخات المتضررين، والعمل المشترك لإيجاد حلول حقيقية.

وأشار البابا إلى أن الدعوة إلى الصلاة من أجل الشرق الأوسط والمهاجرين يجب أن تُرافقها خطوات عملية لتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، مؤكدًا أن الإيمان الحقيقي يظهر من خلال الأعمال والرحمة.

واختتم قداسته بدعوة المؤمنين الذين لا يستطيعون الحضور إلى المشاركة بالصلاة في منازلهم وكنائسهم، مشيرًا إلى أن كل صلاة نابعة من القلب تسهم في نشر ثقافة السلام والوئام في عالم اليوم.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان

