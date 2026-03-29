خناقة ستات.. القبض على طرفي مشاجرة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "عصى خشبية" وقيام أحدهم بالإتيان بأفعال خادشة للحياء بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص ، وزوجته) وطرف ثانى (إحدى السيدات ، ونجلتها) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قلين لخلافات عائلية بينهم قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالسب بالإضافة إلى قيام الأول بأفعال خادشة للحياء حال توقفه أسفل منزله بدائرة المركز.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الأول عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى" ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





