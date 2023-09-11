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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاياني يكشف عن موقف الرعايا الإيطاليين في أزمة ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 عدم وجود إيطاليين عالقين في الأزمة التي تواجه ليبيا في الوقت الحالي بسبب آثار العاصفة دانيال.

وأعلن "تاياني"، استعداد بلاده للتدخل من خلال هياكل المساعدة الإنسانية لمواجهة عواقب الفيضانات في ليبيا، بحسب تغريدته المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وقال الوزير الإيطالي إن "الحكومة الإيطالية تتابع بعناية عواقب الفيضانات في ليبيا، من خلال التواصل مع السلطات الليبية لتقييم نوع المساعدات التي سيتم إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي".

وتابع "إيطاليا تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا بشدة، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة".

 

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