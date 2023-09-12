محمد فهيم: مصر اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية عبر مشروعات قومية

قال الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن القطاعات المتأثرة بشدة لتغير المناخ هي التي تتعرض للمناخ واكثر قطاع متأثر هو قطاع الزراعة متمثلا في قطاع الأمن الغذائي بوجه التحديد.

وأضاف "فهيم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن التغييرات المناخية تؤثر علي الكثير من المحاصيل الزراعية فمثلما حدث العام الماضي من نقص في محصول البن والشاي علي مستوي العالم وهذا جاء سبب الجفاف الذي حدث في البرازيل وهذا يعد شكل من أشكال التغيرات المناخية.

وتابع الدكتور محمد فهيم، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي عبر مشروعات قومية تكلفت مئات المليارات من الجنيهات.

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