أطعمة غنية بالكالسيوم لتعزيز قوة الأسنان.. عليك تناولها

ينصح الكثير من الأطباء بالحفاظ على الأسنان ، لذلك نقدم لكم أطعمة غنية بالكالسيوم التي يمكن تناولها لتعزيز قوة الأسنان، إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أطعمة غنية بالكالسيوم لتعزيز قوة الأسنان

الألبان ومنتجات الألبان: الحليب واللبن والجبنة والزبادي والكيفير وغيرها. تعتبر هذه المنتجات مصدرًا غنيًا بالكالسيوم. يفضل اختيار الألبان قليلة الدسم للحصول على الفوائد الصحية دون زيادة الدهون المشبعة.

السلمون والسردين: يحتوي السلمون والسردين على كمية جيدة من الكالسيوم، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعزز صحة الأسنان والعظام.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والبقوليات الخضراء المعمرة. هذه الخضروات غنية بالكالسيوم وتعتبر خيارًا صحيًا لتعزيز قوة الأسنان.

البروكلي: هو خضار ممتاز لتعزيز قوة الأسنان، حيث يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم والفيتامين C، الذي يعزز صحة اللثة.

الأطعمة البحرية: مثل الربيان والجمبري والقشريات الأخرى. تحتوي هذه الأطعمة على كمية جيدة من الكالسيوم والفوسفور، وهما مكونان أساسيان لصحة الأسنان.

اللوز والجوز والسمسم: هذه المكسرات غنية بالكالسيوم، كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الصحية والمغنيسيوم الذي يعزز امتصاص الكالسيوم.

يجب ملاحظة أن الكالسيوم لا يعد العنصر الوحيد اللازم لصحة الأسنان، يجب أيضًا مراعاة تناول الفيتامين D والفوسفور والفلورايد وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى التي تلعب دورًا هامًا في صحة الأسنان.