عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الإعلان عن iPhone 15.. مفاجآت ستفجرها Apple في مؤتمرها اليوم

الإعلان عن iPhone
الإعلان عن iPhone 15..مفاجآت ستفجرها Apple في مؤتمرها النهار

يترقّب عشاق التكنولوجيا والهواتف المحمولة اليوم إعلان Apple عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة iPhone 15.

سيتم بث الإعلان على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/17:00 بتوقيت UTC/22:30 بتوقيت IST. ويمكنك المشاهدة عبر تطبيق يوتيوب YouTube بسهولة.

سيقدم الحدث أربعة هواتف ذكية جديدة: iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. سيكون لديهم جميعًا منافذ USB-C للشحن ، وسيأتي إصدار Max مع عدسة periscope ، والتي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات حتى أكتوبر.

و سنرى أيضًا السلسلة الجديدة من Watch 9 و Watch Ultra 2 مع عمر بطارية أفضل ولكن بدون تغيير في التصميم.

iPhone iPhone 15 Plus iphone 15 iphone 15 Pro iPhone 15 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

أوعى تشتري موبايل دلوقتي.. أقوى كاميرا مع iPhone 15

تطبيقات الموبايل الأفضل للاستماع إلى الأغاني

أحدث حيل واتساب في 2023 لازم تجربها

أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

هتقدر تريح دماغك من جروبات الشغل على واتساب..الطريقة هنا

عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

ترشيحاتنا

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يستعدون لسيناريوهات محتملة

النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ