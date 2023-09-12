الإعلان عن iPhone 15.. مفاجآت ستفجرها Apple في مؤتمرها اليوم

يترقّب عشاق التكنولوجيا والهواتف المحمولة اليوم إعلان Apple عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة iPhone 15.

سيتم بث الإعلان على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/17:00 بتوقيت UTC/22:30 بتوقيت IST. ويمكنك المشاهدة عبر تطبيق يوتيوب YouTube بسهولة.

سيقدم الحدث أربعة هواتف ذكية جديدة: iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. سيكون لديهم جميعًا منافذ USB-C للشحن ، وسيأتي إصدار Max مع عدسة periscope ، والتي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات حتى أكتوبر.

و سنرى أيضًا السلسلة الجديدة من Watch 9 و Watch Ultra 2 مع عمر بطارية أفضل ولكن بدون تغيير في التصميم.