إصابة سائق في انقلاب تانك «فارغ» من سيارة مواد بترولية بالإسماعيلية

أصيب سائق في انقلاب تانك «فارغ» من سيارة مواد بترولية بالإسماعيلية.



وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث انقلاب تانك خالى من سيارة نقل مواد بترولية بطريق السويس امام قرية فنارة.



أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة مقيم بالقليوبية.

تبين من التحريات الأولية أن التنك فارغ والسيارة كانت متجهة إلي السويس، حيث تم الاصطدام بالجزيزة الوسطى ونزول التنك من على الشاسيه، وتم رفعه بامكانيات عناصر طوارئ مركز ومدينة فايد في تمام التاسعة صباحا تحت إشراف ومتابعة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المختصة.

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