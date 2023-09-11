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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة الإسماعيلية: مشروع مستقبل مصر الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل الإستيراد

صدى البلد

قال أحمد موسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الإستيراد.

وأوضح احمد موسي في بيان صحفي، قبل قليل، أهمية مشروع مستقبل مصر، ودوره في توسيع الرقعة الزراعية.

وأشار عضو مجلس تجارية الإسماعيلية، إلي أنه وبحسب توجهيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إستكمال البينة التحتية للمشروع والذي يهدف خلق حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، متوقعا زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والإستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية.

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وتابع أحمد موسي، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف إستصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان.


وأشار عضو مجلس الإدارة الي أن بداية المشروع ترجع الي أبريل 2017، حين وجه الرئيس السيسي بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أحمد موسي علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إفتتح المرحلة الأولي للمشروع، لافتا إلي أن جميع الشركات المشاركة تعمل بجدية لإستكمال باقي المراحل.

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