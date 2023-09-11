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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد وتحويلها لفروع رئيسية

صدى البلد

في إطار استراتيجية متكاملة لهيئة التنمية الصناعية لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بمحافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر ، قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلها إلى فروع رئيسية تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.

 

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وصرح عبد الكريم أن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي و خطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات و ربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر، حيث تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي. 


وأوضح المهندس محمد عبد الكريم أن الهيئة أصبحت تملك ٢٣ فرعا و ٥ مكاتب على مستوى الجمهورية كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.
 

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