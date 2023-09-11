عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تحديث الصناعة" يوقع بروتوكول تعاون مع نادي الروتاري لدعم الحرف اليدوية والتراثية

صدى البلد

وقع المركز بروتكول تعاون مع محافظ المنطقة الروتارية 2451 ضمن برنامج "الصناعات الإبداعية والثقافية – التجمعات الحرفية"، في إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية،  بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، ومحافظ المنطقة الروتارية الدكتور أيمن نزيه، ورئيس لجنة تمكين المرأة في نادي روتاري جيهان طامو، ومدير إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية المهندسة إيمان السويفي.

انطلاق معرض البنية التحتية السعودي اليوم.. بمشاركة مصرية

"رجال الأعمال المصريين": قمة العشرين تمنح مصر قوة دولية

 

وقالت  دعاء سليمة خلال كلمتها: إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عاماً، حيث ساهم المركز بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والابداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.


وأشارت المدير التنفيذي للمركز إلى بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.


وأكدت دعاء سليمة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد علي التطوير والابتكار . 


ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال، ودعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية في دعم الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الايدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.


وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقدت المدير التنفيذي للمركز  دعاء سليمة معرض لمنتجات التجمعات الحرفية الابداعية التي يشرف المركز على تطويرها، حيث أشادت بجودة المعروضات.
 

التراث المصري الحرف اليدوية والتراث الحرف اليدوية المنطقة الروتارية تطوير الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

السياحة والآثار : ضبط 84 كيانا غير شرعي .. وغلق 13 مقرًا

وكيل الأزهر ووزير الرياضة يطلقان المرحلة الثانية من برنامج التوعية الأسرية

عاجل| السبب الحقيقي وراء رحيل طبيب الأهلي.. تغيير جديد في جهاز الفريق.. وهذا البديل

ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم.. أسطورة خالدة في تاريخ الرياضة

أهلاوي ولا زملكاوي.. عمر مرموش يكشف انتماءه | وأصعب لحظة في مسيرته

تعميق الصناعة وتمكين القطاع الخاص.. مدبولي يجتمع باللجنة الوزارية لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ