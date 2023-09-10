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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"رجال الأعمال المصريين": قمة العشرين تمنح مصر قوة دولية

قمة العشرين
قمة العشرين

أكد الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من خلال مشاركتها في قمة العشرين، استطاعت أن تحتل مكانةً دوليةً في الشأن الاقتصادي وذلك بفضل الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات سياسية واقتصادية وتجارية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الشناوي، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تأتي في توقيت مهم جدًا بعد موافقة تجمع دول البريكس على انضمام مصر وعدد من الدول العربية، الأمر الذي يعزز من قوة مصر في المفاوضات والمباحثات الدولية المتعلقة بالتمويل الإنمائي وتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن مصر تعد دولة قيادية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

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وأوضح أن دول تجمع قمة العشرين من أهم التكتلات الاقتصادية حيث يستحوذ على 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من حجم التجارة في العالم، كما أن مصر إحدى أهم الدول المنضمة حديثًا لتجمع البريكس بالإضافة إلى علاقتها الوطيدة بالهند، الدولة المستضيفة لهذه الاجتماعات ما يمنحها قوة اقتصادية وتجارية دولية وفرص ومزايا في نمو حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات.

لقاءات ثنائية

وأشار إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من قمة العشرين ولقاء الثنائية الدولية في إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية لجذب المستثمرين والتعاون الاقتصادي بخلاف أجندة الرئيس السيسي المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ ودمج الدول النامية في التحالفات الدولية لتنفيذ خططتها التنموية وحماية البيئة وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

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