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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين الأهم اقتصاديا

قمة العشرين
قمة العشرين

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هي الأهم اقتصاديا.

وأضاف محمد حجازى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز"، أن قمة العشرين من الاقتصاديات الأهم عالميا والاكثر تأثيرا على المستقبل،لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي يتعرض حاليا لضغوط عديدة.

السياسات النقدية الدولية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبقك الضغوط مرتبطة بـ الأمن الغذاء العالمى، السياسات النقدية الدولية، والاضطرابات التى تسببت فى الازمة الروسية الاوكرانية.

وأكد السفير محمد حجازى، أن استماع قمة العشرين، لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى غاية فى الاهمية إضافة إلى انضمام الاتحاد الأفريقي لتكتل العشرين.

اقتصاد العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إكسترا نيوز أمن الغذاء العالمي قمة مجموعة العشرين

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