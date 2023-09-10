خبير اقتصادى: قمة العشرين نقطة تحول فى تعاملات التكتلات الاقتصادية العالمية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادى،أن قمة العشرين تأتى كـ نقطة تحول فى تعاملات التكتلات الاقتصادية العالمية مع دول القارة الأفريقية.

وأضاف يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"،كل التكتلات العالمية تسعى صوب القارة الأفريقية، لافتا إلى أن الأقطاب العالمية الاقتصادية تعانى حالة من عدم التوازن وسعيها تجاه أفريقيا لصنع التوازن والاستدامة.

أفريقيا سوق واعدة

أوضح الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، أن أفريقيا سوق واعد تضم مليار و 300 مليون، إضافة احتوائها على 50% من احتياطي الذهب فى العالم، 33% من الثروة المعدنية.



وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، أن وجود دول أفريقية بينها مصر ضمن تجمع البريكس، إضافة إلى وجود مصر كضيف لثالث مرة ضمن اجتماعات قمة العشرين يؤكد التوجه العالمى نحو نقاط ارتكاز جديدة وهى أفريقيا.