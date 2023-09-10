خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن اجتماعات قمة العشرين تأتى فى توقيت هام للغاية حيث إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن لم تتخذ المنظمات الاقتصادية العالمية، إجراءات هامة وجادة في تنظيم الاقتصاد سنجد ان الاقتصاد يتشكل بصورة عشوائية.

تكتلات اقتصادية

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن قمة العشرين تضم تجمعات وتكتلات اقتصادية هامة، مثل دول البريكس، وشنغهاي، دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد وليد جاب الله، أن التكتلات الاقتصادية الموجودة فى قمة العشرين تبحث عن التجانس الاقتصادي، لافتا إلى ان الرئيس السيسى طالب بالعديد من الإجراءات لضمان اقتصاد عالمي.